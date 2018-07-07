В Киеве во время пожара на Туполева выгорела квартира и балконы на трех этажах

На пожаре жилого дома в Киеве ожоги получил житель квартиры, в которой возник огонь

В Киеве в субботу 7 июля, произошел пожар в 5-этажном доме на улице Туполева, 20А. Огонь уничтожил квартиру и три соседние балконы, передает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в одной из квартир на 3 этаже. Огонь распространился на соседние балконы на 3, 4 и 5 этажах.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали пожар менее чем за час. Распространение огня в квартиры, в которых загорелись балконы, также было остановлено.

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ru)

"Во время пожара спасатели вытащили из квартиры, в которой возник пожар, мужчину 1946 года рождения, который был передан работникам скорой медицинской помощи с полученными ожогами 2-3 степени тяжести", - сообщили в Госслужбе.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр. Также из дома эвакуировали четырех жильцов.

"На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 44 человека личного состава подразделений Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара сейчас выясняется", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в харьковской области четверо людей получили ожоги в связи с празднованием Ивана Купала. Среди пострадавших есть 5-летний мальчик.