З початку року постраждалим в АТО виділили понад 133 млн гривень

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

З початку року для надання фінансової допомоги постраждалим в антитерористичній операції виділили понад 133 млн гривень. Кошти виділяють на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що 30 вересня Кабінет міністрів схвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 9 млн 756 тис. гривень членам сімей чотирьох осіб, які загинули під час участі в АТО, та семи особам, які отримали інвалідність.

"Це вже восьме рішення уряду у цьому році. Загалом за 2020 рік уряд виділив 133 млн 200 тис. гривень для надання грошової допомоги постраждалим в антитерористичній операції", - зазначила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін виділив понад 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Як писало РБК-Україна, КМУ також направив місцевим бюджетам 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та сім'ям героїв Небесної сотні: уряд затвердив відповідні розпорядження.