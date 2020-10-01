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З початку року постраждалим в АТО виділили понад 133 млн гривень

Україна, Четвер 01 жовтня 2020 15:57
З початку року постраждалим в АТО виділили понад 133 млн гривень
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

З початку року для надання фінансової допомоги постраждалим в антитерористичній операції виділили понад 133 млн гривень. Кошти виділяють на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що 30 вересня Кабінет міністрів схвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 9 млн 756 тис. гривень членам сімей чотирьох осіб, які загинули під час участі в АТО, та семи особам, які отримали інвалідність.

"Це вже восьме рішення уряду у цьому році. Загалом за 2020 рік уряд виділив 133 млн 200 тис. гривень для надання грошової допомоги постраждалим в антитерористичній операції", - зазначила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін виділив понад 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Як писало РБК-Україна, КМУ також направив місцевим бюджетам 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та сім'ям героїв Небесної сотні: уряд затвердив відповідні розпорядження.

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