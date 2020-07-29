Кабмин направил более 611 млн гривен на компенсации за жилье ветеранам войны

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также средства пойдут на компенсации за жилье семьям героев Небесной сотни

Кабинет министров Украины направил местным бюджетам более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни. Правительство утвердило соответствующие распоряжения.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, в 24 области и Киев направили 305,145 млн гривен на компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также направили 248,445 млн гривен на жилье для 219 внутренне перемещенных лиц с инвалидностью III группы вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции.

В местные бюджеты 5 областей Кабмин направил средства в общем объеме 7 626,4 тыс. гривен на выплату компенсации за жилье семьям героев Небесной сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции Достоинства.

Кроме того, в 17 областей и город Киева направили 50 млн гривен для выплаты денежной компенсации 46 участникам боевых действий на территории других государств и членам их семей.

Напомним, раненым на Донбассе военнослужащим на жилье выделят более 300 млн гривен: соответствующее решение на своем заседании в начале июля одобрил КМУ.

Как писало РБК-Украина, в феврале Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.