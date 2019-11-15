С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских

Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

Еще 125 человек получили ранения

С начала 2019 года на Донбассе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 143 жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что миссия подтвердила информацию о шести жертвах среди гражданского населения, из которых пять зафиксировано до отчетного периода, включая супругов с Курахово, которые погибли 5 октября в результате взрыва гранаты в их квартире. Один человек получил осколочные ранения в результате обстрела 1 ноября вблизи Спартака.

"С начала 2019 года СММ подтвердила информацию о 143 жертвах среди гражданского населения (18 убитых и 125 раненых)", - говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили, что количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тысяч человек, из них свыше 13 тысяч - погибли.

РБК-Украина писало, что в ООН заявили, что с начала 2019 года на Донбассе в результате боевых действий погибла наименьшее количество гражданских лиц за все время конфликта. По данным ООН, с 1 января по 31 октября 2019 года на Донбассе в результате конфликта погибли 25 мирных жителей, еще 130 были ранены.