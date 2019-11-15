З початку року на Донбасі загинули 18 цивільних

Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Ще 125 людей отримали поранення

З початку 2019 року на Донбасі Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 143 жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що місія підтвердила інформацію про шість жертв серед цивільного населення, з яких п'ять зафіксовано до звітного періоду, включаючи подружжя з Курахового, яке загинуло 5 жовтня внаслідок вибуху гранати в їхній квартирі. Один чоловік зазнав осколкових поранень внаслідок обстрілу 1 листопада поблизу Спартака.

"Від початку 2019 року СММ підтвердила інформацію про 143 жертви серед цивільного населення (18 вбитих та 125 поранених)", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ООН повідомили, що кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня складає понад 40 тисяч осіб, з них понад 13 тисяч - загинули.

РБК-Україна писало, що в ООН заявили, що від початку 2019 року на Донбасі в результаті бойових дій загинула найменша кількість цивільних осіб за весь час конфлікту. За даними ООН, з 1 січня по 31 жовтня 2019 року на Донбасі в результаті конфлікту загинули 25 мирних жителів, ще 130 були поранені.