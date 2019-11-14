На Донбассе с начала 2019 погибло наименьшее за время конфликта число гражданских, - ООН

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 2019 году погибли 25 мирных жителей, что является самым низким показателем за время конфликта

В ООН заявили, что от начала 2019 года на Донбассе в результате боевых действий погибло наименьшее количество гражданских лиц за все время конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным ООН, с 1 января по 31 октября 2019 года на Донбассе в результате конфликта погибли 25 мирных жителей, еще 130 были ранены.

"ООН зафиксировало 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых, что на 40,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года (51 погибший и 209 раненых), и также является самым низким количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта", - сообщили в ООН.

В организации отметили, что 17 человек погибли в результате минных инцидентов, семь из-за артиллерийских обстрелов. Еще один человек погиб в результате ДТП с участием военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что от начала войны на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. Как сообщили в ООН в сентябре, с июля этого года наблюдается значительное уменьшение числа убитых гражданских.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что за последнее перемирие на Донбассе погибли 33 человека. Он заявил, что украинская сторона ожидает конкретных результатов от саммита в нормандском формате.