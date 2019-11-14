Жертвами войны на Донбассе стали свыше 40 тысяч человек, - ООН

Фото: боевые действия на Донбассе (mil.gov.ua)

Более 13 тысяч человек погибли в результате войны на Донбассе

Количество жертв, связанных с войной на Донбассе, по состоянию на 31 октября составляет более 40 тысяч человек, из них более 13 тысяч - погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

По данным комиссара ООН по правам человека, в период с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года в результате войны на Донбассе пострадали от 41-44 тысячи человек, в том числе более 13 тысяч человек погибли. Среди погибших 3345 гражданских лиц, включая жертв катастрофы рейса MH17.

Также жертвами боевых действий стали почти 4,1 тыс. украинских военных и почти 5,7 тис. участников незаконных вооруженных формирований. Более 30 тысяч человек были ранены, из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч украинских военных и свыше 13 тысяч боевиков.

В ООН подчеркнули, что гражданские лица составляют более 25 процентов от общего количества погибших в результате боевых действий на востоке Украины.

"Этот процент со временем менялся. В 2014 году примерная доля гражданских лиц в общем количестве смертей, связанных с конфликтом, составляла 33-34 процента (один погибший гражданский на двух погибших военных), тогда как в 2019 году он оценивается в 4-5 процентов", - отметили в организации.

Напомним, ранее в ООН сообщали, что с начала 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество погибших гражданских за все время войны. Так, с января по октябрь на Донбассе погибли 25 мирных жителей и еще 130 были ранены. В прошлом году за тот же период погибли более 50 гражданских и были ранены еще более 200.