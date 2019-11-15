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На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 18:15
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По украинским позициям оккупационные войска осуществили пять обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Майорска, вблизи Новотошковского, у Луганского, неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по позициям ОС у Водяного и Лебединского.

"В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. В целом, вооруженные формирования РФ провели 15 обстрелов, использовав при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружия. Также велись обстрелы из пушек БМП.

Также РБК-Украина писало, что на участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры. 14 ноября были изъяты более 10 взрывоопасных предметов.

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