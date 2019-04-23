ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С начала года боевики более 900 раз обстреляли украинских военных

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 19:01
С начала года боевики более 900 раз обстреляли украинских военных
Иллюстративное фото (strelkov.info)

В 387 случаях использовалось тяжелое вооружение

С начала 2019 года российско-оккупационные войска осуществили 932 обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сегодня, 23 апреля, в городе Краматорск Командующий оббъединенных сил Сергей Наев провел встречу с зарубежной делегацией во главе с министром обороны Королевства Дания Клаусом Хйорт Фредериксеном.

Наєв рассказал о многочисленных фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе о применении тяжелого вооружения и основными факторами, которые привели к этому.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что с начала 2019 года позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, командующий объединенных сил продемонстрировал датской делегации неопровержимые фото - и видеодоказательства обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура.

С начала года боевики более 900 раз обстреляли украинских военных

Напомним, на Донбассе с начала суток, 23 апреля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

РБК-Украина писало, что за последние два года более 56 гражданских лиц погибли, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и невибухлих боеприпасов.

Руководство боевиков ограничивает финансирование инфраструктуры в ОРЛО Посольство США призвало усилить работу по разминированию Донбасса
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь