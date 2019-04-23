З початку року бойовики понад 900 разів обстріляли українських військових

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У 387 випадках використовувалося важке озброєння

З початку 2019 року російсько-окупаційні війська здійснили 932 обстріли позицій українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Сьогодні, 23 квітня, в місті Краматорськ Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв провів зустріч з закордонною делегацією на чолі з міністром оборони Королівства Данія Клаусом Хйорт Фредеріксеном.

Наєв розповів про численні факти порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, зокрема про застосування важкого озброєння та основними чинниками, що призвели до цього.

"Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що з початку 2019 року позиції Об’єднаних сил були обстріляні 932 рази, з яких 387 разів - із застосуванням важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Крім того, командувач об'єднаних сил продемонстрував данській делегації беззаперечні фото- і відеодокази обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації населених пунктів, внаслідок чого постраждали мирні мешканці, було зруйновано будівлі та пошкоджено інфраструктуру.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби, 23 квітня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

РБК-Україна писало, що за останні два роки понад 56 цивільних осіб загинули, а 158 зазнали поранень унаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів.