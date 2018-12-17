С начала агрессии РФ на Донбассе погибли 70 пограничников

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Еще 5 пограничников считаются пропавшими без вести

В Донецкой и Луганской областях с начала боевых действий в 2014 году погибли 70 пограничников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Как отмечается, почти 20 тысяч пограничников приняли участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Из них 431 пограничник получил боевые ранения.

"К сожалению не все вернулись домой живыми. 70 пограничников, защищая Украину от российских вооруженных формирований ценой собственной жизни выполнили свой воинский долг, 5 военнослужащих до сих пор числятся без вести пропавшими", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 16 декабря ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, по данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой. В частности, на передовые позиции на Мариупольском направлении прибыли группы снайперов, укомплектованные исключительно чеченцами. Кроме того, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получил гражданский. В штабе уточнили, что пострадал житель Чермалика (Мариупольское направление).