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На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получил гражданский

Новости » Происшествия    16.12.2018 - 18:42
На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получил гражданский
Фото: украинские военные (turchynov.com)

При этом в рядах ВСУ с начала суток потерь нет

На Донбассе в течение текущих суток, 16 декабря,  российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил мирный житель, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что за день зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

В частности, сегодня боевики обстреляли с миномета калибра 82 мм по позици Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка - на Донецком направлении.

Также зафиксирован обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранения.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получил гражданский

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 15 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя в том числе вооружение, запрещенное минскими соглашениями, один украинский военный погиб, один ранен.

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Темы: Новости ООС
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