З початку агресії РФ на Донбасі загинули 70 прикордонників

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Ще 5 прикордонників вважають зниклими безвісті

У Донецькій та Луганській областях з початку бойових дій у 2014 році загинули 70 прикордонників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Як зазначається, майже 20 тисяч прикордонників взяли участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ на Донбасі. З них 431 прикордонник отримав бойові поранення.

"На жаль не всі повернулися додому живими. 70 прикордонників захищаючи Україну від російських збройних формувань ціною власного життя виконали свій військовий обов’язок, 5 військовослужбовців досі вважаються безвісті зниклими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зоні операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 16 грудня поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, за даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі розгортають додаткові підрозділи на передовій. Зокрема, на передові позиції на Маріупольському напрямку прибули групи снайперів, укомплектові виключно чеченцями. Крім того, здійснюється мінування районів можливого розгортання бойових дій

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав цивільний. У штабі уточнили, що постраждав житель Чермалика (Маріупольське напрямок).