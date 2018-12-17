Боевики на Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой

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В частности, на Мариупольском направлении размещена группа снайперов, укомплектованная чеченцами

По данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Так, по данным разведки, командование РФ усиливает подготовку боевиков к активизации боевых действий - на передовых позициях созданы дополнительные подразделения. В частности, на передовые позиции на Мариупольском направлении прибыли группы снайперов, укомплектованные исключительно чеченцами.

Кроме того, осуществляется минирование районов возможного развертывания боевых действий, с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленная) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 16 декабря 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Отметим, по данным ООН, в результате вооруженных действий на востоке Украины количество мирных жертв на Донбассе на протяжении ноября 2018 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем.