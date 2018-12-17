На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Противник вчера 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 16 декабря ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе Крымского, Водяного, Новолуганского, Новотроицкого, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Чермалыка и Павлополя.

"В результате боевых действий двое военных получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что вчера противник понес потери убитыми и ранеными. С утра боевики открывали огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела боевиков ранения получил гражданский. В штабе уточнили, что пострадал житель Чермалыка (Мариупольское направление).

Отметим, накануне на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что до сих пор существует угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

"Если бы мы имели основания говорить о деэскалации, я бы отменил военное положение... У нас есть подтверждение спутниковых снимков, у нас есть абсолютно четкая позиция относительно перехватов, когда они делались и с какой целью", - подчеркнул он.