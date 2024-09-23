Набув чинності закон про заборону РПЦ. Що тепер чекає на Московський патріархат

Що змінює закон

23 вересня набув чинності закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", який у народі більш відомий, як "про заборону Російської православної церкви". Наголосимо, що одна норма набуде чинності через 9 місяців з дня оприлюднення закону. Вона регулює можливість УПЦ МП протягом цього часу розірвати зв'язки РПЦ.

Закон визначає, що в Україні заборонена діяльність іноземних релігійних організацій, які:

мають керівний центр, розташований у державі-агресорці

підтримують збройну агресію проти України

Що буде із Московським патріархатом

"Цей закон не означає, що автоматично забороняється УПЦ, бо вона розповідає, що не є РПЦ. Але щойно окупаційна армія заходить на якісь наші території, то чомусь УПЦ одразу автоматично стає РПЦ на цих територіях. Тепер УПЦ має чудову нагоду довести, що розірвали усі зв'язки з РПЦ", – раніше пояснив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі РБК-Україна.

Якщо виникатимуть підозри, що певна церква має зв'язок із РПЦ, то будуть проводитись експертизи спеціальною комісією. У разі виявлення ознак, які підтверджують підпорядкування російській церкві, то Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе подати позов до суду про припинення діяльності релігійної організації. Позов можна буде оскаржити в судовому порядку.

Наголосимо, що такі позови можна буде подати тільки через 9 місяців із дня оприлюднення закону. Зараз ще розробляється нормативна база й церкви мають час на розірвання зв'язку з РПЦ.

Що буде з УПЦ МП в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Також Кабмін протягом 3 місяців із дня оприлюднення цього закону має розробити нормативну базу та вжити заходів, аби повернути державне майно з користування РПЦ, а протягом 6 місяців вжити заходів, щоб повернути держмайно з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

Відповідно, держава зможе повернути храми-пам’ятки архітектури, договори про оренду яких закон розриває автоматично за кілька місяців після схвалення. Зараз майже три тисячі громад РПЦ в Україні мають у користуванні старовинні храми.