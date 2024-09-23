Вступил в силу закон о запрете РПЦ. Что теперь ждет Московский патриархат

Что меняет закон

23 сентября вступил в силу закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который в народе более известен как "о запрете Российской православной церкви". Отметим, что одна норма вступит в силу через 9 месяцев со дня обнародования закона. Она регулирует возможность УПЦ МП в течении этого времени разорвать связи РПЦ.

Закон определяет, что в Украине запрещена деятельность иностранных религиозных организаций, которые:

имеют руководящий центр, расположенный в государстве-агрессоре

поддерживают вооруженную агрессию против Украины

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"Этот закон не означает, что автоматически запрещается УПЦ, потому что она рассказывает, что является не РПЦ. Но как только оккупационная армия заходит на какие-то наши территории, то почему-то УПЦ сразу автоматически становится РПЦ на этих территориях. Теперь УПЦ имеет прекрасную возможность доказать, что разорвали все связи с РПЦ", – ранее объяснил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии РБК-Украина.

Если будут возникать подозрения, что определенная церковь имеет связь с РПЦ, то будут проводиться экспертизы специальной комиссией. В случае выявления признаков, подтверждающих подчинение российской церкви, то Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести сможет подать иск в суд о прекращении деятельности религиозной организации. Иск можно будет обжаловать в судебном порядке.

Однако, отметим, что такие иски можно будет подать только через 9 месяцев со дня обнародования закона. Сейчас еще разрабатывается нормативная база и время церкви на расторжение связи с РПЦ.

Что будет с УПЦ МП в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Также Кабмин в течение 3 месяцев со дня обнародования этого закона должен разработать нормативную базу и принять меры, чтобы вернуть государственное имущество по пользованию РПЦ, а в течение 6 месяцев принять меры, чтобы вернуть госимущество, которое находится в пользовании юридических лиц, собственником, участником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой запрещена в Украине.

Соответственно, государство сможет вернуть храмы-памятники архитектуры, договоры об аренде которых закон разрывает автоматически через несколько месяцев после одобрения. Добавим, что сейчас почти три тысячи громад РПЦ в Украине имеют в пользовании старинные храмы