НАБУ знайшло "прослушку" в детектива, підозрюють СБУ (відео)

За цим фактом детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за ст. 182 КК України.

Наразі з’ясовуються усі обставини події та встановлюються особи, причетні до монтажу цього обладнання.

Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ.

Зазначається, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.

НАБУ наголошує, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників Бюро є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.