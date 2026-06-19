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НАБУ нашло "прослушку" у детектива, подозревают СБУ (видео)

13:55 19.06.2026 Пт
2 мин
Детектив участвует в расследовании ряда громких уголовных дел
aimg Татьяна Степанова
Фото: в квартире руководителя детективного подразделения НАБУ обнаружили "прослушку" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ходе обыска в квартиры руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро были обнаружены технические средства, которые могли использоваться для скрытого сбора информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данному факту детективы НАБУ начали досудебное расследование по ст. 182 УК Украины.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливаются лица, причастные к установке этого оборудования.

Владелец квартиры этажом выше сообщил, что к нему обратились лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и заверили его, что в квартире под ним проживает российский шпион. Детективы идентифицировали одного из мужчин как действующего сотрудника СБУ.

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Отмечается, что упомянутый детектив НАБУ участвует в расследовании ряда резонансных уголовных дел, в частности, касающихся коррупционных правонарушений в таможенной сфере, деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов и государственных предприятий.

НАБУ подчеркивает, что любые попытки незаконного сбора информации о сотрудниках Бюро недопустимы и могут создавать угрозу независимости и эффективности антикоррупционных расследований.

Прослушивание детективов НАБУ

Напомним, в феврале этого года в доме руководителя подразделения детективов НАБУобнаружили "прослушку".

Речь идет о подразделении, в производстве которого находится дело о махинациях при закупке дронов. Сам руководитель входит в состав группы детективов по делу "Мидас".

Попытку установить средства прослушивания предприняли сотрудники одного из правоохранительных органов.

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