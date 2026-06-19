НАБУ нашло "прослушку" у детектива, подозревают СБУ (видео)

По данному факту детективы НАБУ начали досудебное расследование по ст. 182 УК Украины.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливаются лица, причастные к установке этого оборудования.

Владелец квартиры этажом выше сообщил, что к нему обратились лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и заверили его, что в квартире под ним проживает российский шпион. Детективы идентифицировали одного из мужчин как действующего сотрудника СБУ.

Отмечается, что упомянутый детектив НАБУ участвует в расследовании ряда резонансных уголовных дел, в частности, касающихся коррупционных правонарушений в таможенной сфере, деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов и государственных предприятий.

НАБУ подчеркивает, что любые попытки незаконного сбора информации о сотрудниках Бюро недопустимы и могут создавать угрозу независимости и эффективности антикоррупционных расследований.