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НАБУ знайшло "прослушку" в детектива, підозрюють СБУ (відео)

13:55 19.06.2026 Пт
2 хв
Детектив бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень
aimg Тетяна Степанова
НАБУ знайшло "прослушку" в детектива, підозрюють СБУ (відео) Фото: у квартирі керівника підрозділу детективів НАБУ знайшли "прослушку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Під час огляду квартири керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро було виявлено технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За цим фактом детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за ст. 182 КК України.

Наразі з’ясовуються усі обставини події та встановлюються особи, причетні до монтажу цього обладнання.

Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ.

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Зазначається, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.

НАБУ наголошує, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників Бюро є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.

Прослуховування детективів НАБУ

Нагадаємо, у лютому цього року вдома у керівника підрозділу детективів НАБУ виявили "прослушку".

Йдеться про підрозділ, у провадженні якого перебуває справа щодо махінацій при закупівлі дронів. Сам керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".

Спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів.

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