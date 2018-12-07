У НАБУ заявили про тиск на суддів в антикорупційних справах

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Ситника, судді бояться переслідування у вигляді кримінальних проваджень від ГПУ за ухвалені рішення

Судді, які розглядають антикорупційні справи Національного антикорупційного бюро, перебувають під тиском. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник під час конференції "Деокупація в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, деякі справи не призначають до розгляду у судах по півроку.

"Зараз ми можемо вже конкретно говорити про те, що створюється антикорупційний суд. Тут я хотів би озвучити проблему, яка існувала і не давала приймати рішення по цим справам. Тому що завдяки роботі громадської ради і активістів ми постійно вкидаємо моніторинг цих справ. Деякі справи по півроку навіть не призначаються", - повідомив Ситник.

Так, за його словами, у справі щодо голови Державної фіскальної служби вже більше півроку зачитується обвинувальний акт.

"У чому причина. Звичайно, можна сказати, що судді корумповані, і відповідно в цьому причина. Але я цього говорити не буду. Проблема в тому, що судді, які розглядають ці справи, знаходяться під постійним тиском. Судді простіше взяти таку тактику - просто не розглядати таку справу, а тягнути (час, - ред.)", - додав Ситник.

Голова НАБУ підкреслив, що судді бояться переслідування у вигляді кримінальних проваджень від Генеральної прокуратури за ухвалені рішення.

"Він знає, що, якщо ухвалить законне рішення у цій справі, це рішення зачепить посадовця. Відповідно, для нього (судді, - ред.) будуть негативні наслідки. А саме - миттєве дисциплінарне провадження ВРП (Вища рада правосуддя, - ред.), миттєве кримінальне провадження ГПУ. Тому суддя сидить і думає, а навіщо йому такі наслідки потрібні навіть за те, що він виносить законні рішення. З іншого боку, суддя оцінює зібрані докази і розуміє, що виконати вказівку він також не може, адже це також буде незаконне рішення. Тому обирається така тактика: слухати справу вічно. Таких прикладів дуже багато", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Управління внутрішнього контролю НАБУ почало кримінальну справу за фактом можливого зловживання службовим становищем директора відомства Артема Ситника і прокурора САП.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "У пошуках "великої риби": що правоохоронці можуть пред'явити Артему Ситнику і Мирославу Продану", главу НАБУ можуть притягнути до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу.