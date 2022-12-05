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НАБУ заявило о разоблачении преступников, контролировавших горсовет и бюджет Одессы

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 15:36
НАБУ заявило о разоблачении преступников, контролировавших горсовет и бюджет Одессы Фото: городской совет Одессы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, контролировавшей должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии следствия, "с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка".

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки сессий Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, эти лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

На сегодняшний день разоблачены два организатора "преступной схемы" и их доверенное лицо. В настоящее время устанавливаются другие причастные к деятельности организации, сообщили в НАБУ. Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата 9-го созыва от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца . Его подозревают во внесении недостоверных сведений в е-декларацию

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