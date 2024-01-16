"Енергоатому" завдали збитків на майже 100 млн гривень. НАБУ передало справу до суду

Кого підозрюють правоохоронці

генерального директора відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом";

начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом";

керівника приватної компанії та працівника юридичного відділу компанії.

Деталі справи

У 2017-2020 роках для потреб ДП "НАЕК "Енергоатом" виконувалися роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв'язку з коригуванням проєкту будівництва виникла потреба в закупівлі робіт з його завершення.

У грудні того ж року між ВП "Атомпроєктінжиніринг", що входить до структури ДП "НАЕК "Енергоатом", та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі - з 421 млн гривень до 1,497 млрд гривень, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю.

Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а 2021 року реалізувала ДП "НАЕК "Енергоатом" утричі дорожче.

Що загрожує підозрюваним

Унаслідок цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн гривень. Правоохоронці викрили оборудку в жовтні 2023 року.

Про підозру повідомили п'ятьом особам. Їхні дії кваліфікували за фактом

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування провадження щодо однієї з підозрюваних закрили у зв'язку з її смертю. Іншим учасникам схеми загрожує до 12 років в'язниці.

Корупція в Україні

Нещодавно правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією "Укренерго". Її вартість склала понад 716 млн гривень.

Також слідчі Національного бюро розслідувань та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепів, які закидали хабар топпосадовцям у сфері відновлення