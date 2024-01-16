"Энергоатому" нанесли ущерб на почти 100 млн гривен. НАБУ передало дело в суд

Кого подозревают правоохранители

генерального директора обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом";

начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом";

руководителя частной компании и работника юридического отдела компании.

Детали дела

В 2017-2020 годах для нужд ГП "НАЭК "Энергоатом" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла потребность в закупке работ по его завершению.

В декабре того же года между ОП "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом", и частной компанией в обход открытых торгов заключили договор завершения строительства хранилища.

С целью завладения средствами госпредприятия дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое - с 421 млн гривен до 1,497 млрд гривен, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля.

Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году реализовала ГП "НАЭК "Энергоатом" втрое дороже.

Что чревато подозреваемым

В результате этих действий госпредприятие переплатило почти 100 млн гривен. Правоохранители разоблачили сделку в октябре 2023 года.

О подозрении сообщили пяти лицам. Их действия квалифицировали по факту

присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Во время досудебного расследования производство в отношении одной из подозреваемых закрыли в связи с ее смертью. Другим участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупция в Украине

Недавно правоохранители раскрыли схему завладения электрической энергией "Укрэнерго". Ее стоимость составила более 716 млн гривен.

Также следователи Национального бюро расследований и Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по нардепам, которые забросали взятку топ-чиновникам в сфере восстановления