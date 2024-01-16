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"Энергоатому" нанесли ущерб на почти 100 млн гривен. НАБУ передало дело в суд

Архивное фото: НАБУ завершило следствие по делу об убытках "Энергоатома" на почти 100 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители завершили расследование по делу о нанесении почти 100 млн гривен убытков государственному предприятию "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кого подозревают правоохранители

  • генерального директора обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом";
  • начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом";
  • руководителя частной компании и работника юридического отдела компании.

Детали дела

В 2017-2020 годах для нужд ГП "НАЭК "Энергоатом" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла потребность в закупке работ по его завершению. 

В декабре того же года между ОП "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом", и частной компанией в обход открытых торгов заключили договор завершения строительства хранилища. 

С целью завладения средствами госпредприятия дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое - с 421 млн гривен до 1,497 млрд гривен, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля. 

Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году реализовала ГП "НАЭК "Энергоатом" втрое дороже.

Что чревато подозреваемым

В результате этих действий госпредприятие переплатило почти 100 млн гривен. Правоохранители разоблачили сделку в октябре 2023 года.

О подозрении сообщили пяти лицам. Их действия квалифицировали по факту 
присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. 

Во время досудебного расследования производство в отношении одной из подозреваемых закрыли в связи с ее смертью. Другим участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупция в Украине

Недавно правоохранители раскрыли схему завладения электрической энергией "Укрэнерго". Ее стоимость составила более 716 млн гривен.

Также следователи Национального бюро расследований и Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по нардепам, которые забросали взятку топ-чиновникам в сфере восстановления

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