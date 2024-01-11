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"Вкрали" електроенергію на понад 700 млн гривень. НАБУ розкрило схему в "Укренерго"

Четвер 11 січня 2024 15:41
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"Вкрали" електроенергію на понад 700 млн гривень. НАБУ розкрило схему в "Укренерго" Фото: НАБУ розкрило схему в "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією "Укренерго". Її вартість склала понад 716 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж.

Гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалив одноосібно, з порушенням процедури.

За версією НАБУ, електроенергію, яку отримало ТОВ "Юнайтед Енерджі", продали учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, яка підконтрольна організатору схеми. При цьому грошей за електроенергію "Укренерго" не отримало. При зверненні до банку-гаранту з вимогою погасити заборгованість було отримано відмову.

Підозри вже отримали:

  • організатор схеми;
  • директор департаменту "Укренерго";
  • голова правління комерційного банку;
  • директор приватної компанії.

На кошти у сумі понад 700 млн гривень на рахунках компаній, що беруть участь у схемі, було накладено арешт.

&quot;Вкрали&quot; електроенергію на понад 700 млн гривень. НАБУ розкрило схему в &quot;Укренерго&quot;Фото: схема заволодіння електроенергією (nabu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему розкрадання оборонного бюджету в Одесі.

За версією правоохоронців, головний інженер військового квартирно-експлуатаційного управління привласнив собі понад 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу.

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НАБУ Укренерго Електроенергія
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