"Вкрали" електроенергію на понад 700 млн гривень. НАБУ розкрило схему в "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж.

Гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалив одноосібно, з порушенням процедури.

За версією НАБУ, електроенергію, яку отримало ТОВ "Юнайтед Енерджі", продали учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, яка підконтрольна організатору схеми. При цьому грошей за електроенергію "Укренерго" не отримало. При зверненні до банку-гаранту з вимогою погасити заборгованість було отримано відмову.

Підозри вже отримали:

організатор схеми;

директор департаменту "Укренерго";

голова правління комерційного банку;

директор приватної компанії.

На кошти у сумі понад 700 млн гривень на рахунках компаній, що беруть участь у схемі, було накладено арешт.

Фото: схема заволодіння електроенергією (nabu.gov.ua)

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