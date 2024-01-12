НАБУ завершило розслідування щодо нардепів, які пропонували хабар Кубракову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними РБК-Україна, мова йде про нардепів Андрія Одарченка та Сергія Лабазюка та їх спробу підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Як з'ясували слідчі, у серпні минулого року один з нардепів, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення. Він просив його "посприяти" виділенню коштів на ремонт об’єкта інфраструктури.

За допомогу у цьому він пропонував посадовцю неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 000 доларів, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 000 доларів.

Водночас інший нардеп, який є власником великого будівельного та аграрного бізнесів, звернувся до топпосадовця з Міністерства відновлення. Він просив того надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень.

За допомогу він пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для своїх дій нардеп також залучив директора компанії. Зокрема пізніше, після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США.

Спроба хабара Кубракову

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що суд обрав запобіжний захід забудовнику Сергію Копистиру у вигляді тримання під вартою. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Однак 24 листопада, увечері він вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу.

Правоохоронці підозрюють його у тому, що він намагався дати хабар віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що підприємець пропонував Кубракову нерухомість у збудованих новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень.

В обмін на це Копистира міг вимагати, щоб Кубраков залишив у силі раніше укладену угоду про будівництво житлового комплексу. Цей комплекс мав перебувати на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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