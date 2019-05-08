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НАБУ завершило расследование о розстрате средств "Николаевоблтеплоэнерго"

Новости » Общество    08.05.2019 - 16:30
НАБУ завершило расследование о розстрате средств "Николаевоблтеплоэнерго"
Фото: Виталий Бородин (nikvesti.com)

Бывшему и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" открыты материалы следствия

Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения свыше 1,75 млн гривен ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 8 мая 2019 года бывшему и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемому в совершении преступления, были открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

"По данным следствия, в ноябре 2015 года бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" заключил с ООО "Компания Укрэнергосервис" 138 договоров подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах в Николаеве. Вместе с тем, подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения относительно комплектации и стоимости установленных тепловых счетчиков. В результате таких действий, бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" завладел средствами предприятия в размере свыше 1,75 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину в завладении средствами.

Ранее РБК-Украина писало, что детективы НАБУ завершили расследование фактов завладение 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця.

 

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