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НАБУ завершило расследование хищения 93 млн грн "Укрзализныци"

Новости » Политика    06.05.2019 - 16:21
НАБУ завершило расследование хищения 93 млн грн "Укрзализныци"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам

Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладение 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемые с декабря 2015 по март 2017 гг. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн гривен.

НАБУ сообщает, что восьми подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд. Речь идет о председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; учредителе - директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"; экс-первом заместителе руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Напомним, Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Следственными судьями в отношении двух подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен.

Отметим, детективы НАБУ 17 января сообщили шести лицам о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.

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