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НАБУ завершило розслідування про розстрату коштів "Миколаївоблтеплоенерго"

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 16:30
НАБУ завершило розслідування про розстрату коштів "Миколаївоблтеплоенерго"
Фото: Віталій Бородін (nikvesti.com)

Колишньому в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" відкрито матеріали слідства

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння понад 1,75 млн гривень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що 8 травня 2019 року колишньому в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", підозрюваному у вчиненні злочину, відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

"За даними слідства, у листопаді 2015 року колишній в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" уклав з ТОВ "Компанія Укренергосервіс" 138 договорів підряду на виконання робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках у Миколаєві. Водночас, підозрюваний вніс у акти приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо комплектації та вартості встановлених теплових лічильників. В результаті таких дій, колишній в.о. директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" заволодів коштами підприємства у розмірі понад 1,75 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" Віталію Бородіну в заволодінні коштами.

Раніше РБК-Україна писало, що детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця.

 

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