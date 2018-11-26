Экс-директора "Николаевоблтеплоэнерго" подозревают в завладении средствами

Фото: Виталий Бородин (nikvesti.com)

По версии следствия, директор облэнерго приказал перевести 2,74 млн грн на счет своей фирмы

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину в завладении средствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

По материала Соломенского районного суда города Киева, Бородин, будучи главным инженером и ответственным за общее руководство по выполнению Инвестпрограммы-2015 года, путем злоупотребления служебным положением и подделки документов завладел 2,74 миллиона гривен "Николаевоблтеплоэнерго".

По версии следствия, Бородин дал указание директору "Укренергосервис" перевести 2,74 млн грн на счет дочернего предприятия "Компания Укренергосервис-М", соучредителем и директором которой на момент перевода был сам Бородин. Также отмечается, что указанная сумма была перечислена компании "Укренергосервис-М" в качестве оплаты за модульные платы в тепловых счетчиков, которые в действительности не были установлены.

Кроме того, детективы подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения Бородину в виде залога размером 2,74 млн грн. В НАБУ отмечали, что подозреваемый в течение июля 2017 года по октябрь 2018 года 11 раз пересекал государственную границу Украины, причем 8 последних раз посещал оккупированный Крым, что является риском бегства от стражей порядка.

Суд отпустил Бородина под личное обязательство с возложением ряда обязанностей, в частности: сдача загранпаспортов.

Напомним, и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" Виталию Бородину объявили о подозрении в хищении бюджетных средств в ноябре 2016 года.

Как сообщало РБК-Украина, в начале ноября 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выдала АО "Николаевоблэнерго" лицензию по распределению электрической энергии. Это первая лицензия, которую компания получила после подачи сокращенного пакета документов.