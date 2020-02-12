ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Колесникова

Новости » Политика     12.02.2020 - 18:41
НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Колесникова
Фото: Дмитрий Колесников (opposition.org.ua)

Колесников получил незаконную компенсацию более 758 тысяч гривен за жилье

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом Дмитрием Колесниковым более 758 тысяч гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что Колесников в период с 2014 по 2018 года будучи народным депутатом незаконно получал компенсацию на аренду номера в гостинице "Кие" якобы из-за того, что у него нет своего жилья. Однако следствие установило, что экс-нардеп имел свое жилье в Киеве и сознательно утаил этот факт.

"12 февраля 2020 НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о завершении досудебного расследования по подозрению в получении незаконной компенсации из государственного бюджета на оплату жилья. Материалы дела предоставлены стороне защиты для ознакомления. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в НАБУ.

Напомним, 17 декабря Колесникову сообщили о подозрении за незаконное получение компенсации за жилье.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом Русланом Сольваром более 361 тыс. грн компенсации за жилье. Детективы открыли материалы дела подозреваемому и его защитникам.

Ахметов посетил офис НАБУ, - Bihus.Info Прокуроры затягивают дело "Роттердам+", поскольку доказательная база необоснована, - адвокат
Новости Украины Дмитрий КолесниковНАБУжилье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь