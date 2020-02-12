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НАБУ завершило розслідування щодо екс-нардепа Колеснікова

Новини » Політика     12.02.2020 - 18:41
НАБУ завершило розслідування щодо екс-нардепа Колеснікова
Фото: Дмитро Колесников (opposition.org.ua)

Колесніков отримав незаконну компенсацію понад 758 тисяч гривень за житло

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування у справі про незаконне отримання колишнім народним депутатом Дмитром Колєсніковим більш 758 тисяч гривень компенсації за житло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що Колесніков в період з 2014 по 2018 року будучи народним депутатом незаконно отримував компенсацію на оренду номери в готелі "Кі" нібито із-за того, що у нього немає свого житла. Однак слідство встановило, що екс-нардеп мав своє житло в Києві і свідомо приховав цей факт.

"12 лютого 2020 НАБУ і САП повідомили народному депутату України VIII скликання про завершення досудового розслідування за підозрою в отриманні незаконної компенсації з державного бюджету на оплату житла. Матеріали справи надані для ознайомлення стороні захисту. Дії особи кваліфіковані за ч. ст 2.364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем)", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, 17 грудня Колеснікову повідомили про підозру за незаконне отримання компенсації за житло.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ завершило розслідування у справі про незаконне отримання колишнім народним депутатом Русланом Сольваром понад 361 тис. грн компенсації за житло. Детективи відкрили матеріали справи підозрюваному та його захисникам.

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