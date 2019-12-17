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Экс-нардепу сообщили о подозрении из-за незаконной компенсации

Новости » Политика     17.12.2019 - 13:02
Экс-нардепу сообщили о подозрении из-за незаконной компенсации
Фото: отель "Киев" (wikipedia.org)

Бывший нардеп получил более 700 тыс. гривен компенсации за аренду номера в гостинице

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему нардепу VIII созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что в течение декабря 2014 года - октября 2018 бывший нардеп незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тысяч гривен в качестве компенсации за аренду номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице. В то же время следствие установило, что у него было собственное жилье в столице, и он сознательно скрыл этот факт.

"Бывшему депутату инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, САП не называет имени подозреваемого.

Экс-нардепу сообщили о подозрении из-за незаконной компенсации

Напомним, ранее НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Дмитрий Белоцерковца. Кго подозревают во внесении недостоверных сведений в декларации.

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