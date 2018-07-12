НАБУ завершило расследование коррупционной схемы на Львовском бронетанковом заводе

Статус обвиняемых по делу Львовского бронетанкового завода в растрате 14,5 млн гривен имеют пять человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) в уголовном производстве по факту растраты 14,5 млн гривен во время закупки двигателей для нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ также составили обвинительный акт в отношении должностных лиц ВСУ и государственного предприятия ЛБТЗ. В среду, 11 июля, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительный акт в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

Отмечается, что статус обвиняемых по делу имеют пять человек:

директор ЛБТЗ (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, ч.2 ст.366 УК Украины);

заместитель директора ЛБТЗ по коммерческим вопросам (ч.5 ст.191 ч.2 ст.366 УК Украины);

начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор (ч.5 ст.191 УК Украины);

начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник (ч.5 ст.191 УК Украины);

учредитель ООО "Булет Лайн" (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).

Следствие отмечает, что в 2015 году указанные лица в сговоре с учредителем ООО с признаками фиктивности и при участии других фирм разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике. Таким образом произошла растрата бюджетных средств в сумме 14,5 млн гривен.

Согласно договоренности, в 2015 году ЛБТЗ должен был поставить Центральному бронетанковом управлению ВСУ 40 новых двигателей В-46-6 для танков Т-72. За это завод получил от заказчика 28,56 млн гривен.

По документам, завод приобрел двигатели в ООО "Булет Лайн" и поставил ВСУ.

На самом же деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без всяких документов; договор с ООО был изготовлен для сокрытия реального места поставки. Сами же двигатели были не новыми, а после капитального ремонта.

"К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины. Вследствие таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 14,5 млн гривен", - сообщили в НАБУ.

Расследование коррупционной схемы НАБУ начало в ноябре 2016 года. 14 июля 2017 года было сообщено о подозрении причастным к схемы лицам.

С марта 2018 года этим лицам и их защитникам открыли доступ к материалам следствия. Чиновникам грозит до 12 лет ограничение свободы с лишением права занимать соответствующие должности и конфискация имущества.

Напомним, в марте 2018 года Министерство обороны обратилось с иском к Львовскому бронетанковому заводу о взыскании на сумму 5,4 миллиона гривен.