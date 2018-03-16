Міноборони має намір стягнути 5,4 млн гривень з Львівського бронетанкового заводу

Міністерство оборони звернулося з позовом до Львівському бронетанковому заводу про стягнення на суму 5,4 мільйони гривень. Про це йдеться в постанові Господарського суду Києва, йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Зокрема, повідомляється, що в грудні 2015 року Міноборони придбало двигуни у Львівського бронетанкового заводу. На той момент договір був засекречений і умови договору не оприлюднювалися.

Проте згідно інформації присутньої в позові Міноборони стає зрозумілим, що замовники засумнівалися в якості двигунів і справедливості ціни.

Крім того, на даний момент триває кримінальне провадження НАБУ, під час якого було встановлено, що за договором по господарській справі Міноборони і ЛБТЗ організували закупівлю використаних двигунів-46-6, як нових на суму 28,5 млн гривень.

"Зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без документів; договір з ТОВ був фіктивний, а двигуни - не нові, а б/у. До того ж, ці двигуни в 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони", - повідомляє НАБУ.

"За результатами проведення низки експертиз двигунів: економічної, комплексної судової автотехнічної, трасологічної, товарознавчої - наслідок уточнив розмір збитків, завданих державі через корупційного правопорушення", - уточнюють у відомстві.

Зокрема, була озвучена сума, яка перевищує 14,15 млн гривень. Також стало відомо, що матеріали справи вже відкриті підозрюваним.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України на засіданні 14 лютого схвалив державний оборонне замовлення на 2018-2020 роки, який базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки. У середньостроковій перспективі основні зусилля будуть спрямовані на забезпечення армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення буде здійснюватися в значно більших обсягах.