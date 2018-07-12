НАБУ завершило розслідування корупційної схеми на Львівському бронетанковому заводі

Статус обвинувачених у справі Львівського бронетанкового заводу у розтраті 14,5 млн гривень мають п’ятеро осіб

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування щодо посадовців Львівського бронетанкового заводу (ЛБТЗ) у кримінальному провадженні за фактом розтрати 14,5 млн гривень під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Детективи НАБУ також склали обвинувальний акт стосовно посадових осіб ЗСУ та державного підприємства ЛБТЗ. У середу, 11 липня, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували обвинувальний акт до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Зазначається, що статус обвинувачених у справі мають п’ятеро осіб:

директор ЛБТЗ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, ч.2 ст.366 КК України);

заступник директора ЛБТЗ з комерційних питань (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України);

начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ, генерал-майор (ч.5 ст.191 КК України);

начальник відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ, полковник (ч.5 ст.191 КК України);

засновник ТОВ "Булет Лайн" (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України).

Слідство зазначає, що у 2015 році вказані особи у змові зі засновником ТОВ із ознаками фіктивності та за участі інших фірм розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки. Таким чином відбулась розтрата бюджетних коштів у сумі 14,5 млн гривень.

Згідно з домовленістю, у 2015 році ЛБТЗ мав поставити Центральному бронетанковому управлінню ЗСУ 40 нових двигунів В-46-6 для танків Т-72. За це завод отримав від замовника 28,56 млн гривень.

За документами, завод придбав двигуни у ТОВ "Булет Лайн" і поставив ЗСУ.

Насправді ж двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був виготовлений для приховання реального місця постачання. Самі ж двигуни були не новими, а після капітального ремонту.

"До того ж, ці самі двигуни у 2008-2009 вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України. За версією слідства, внаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на суму 14,5 млн гривень", - повідомили в НАБУ.

Розслідування корупційної схеми НАБУ розпочало у листопаді 2016 року. 14 липня 2017 року було повідомлено про підозру причетним до схеми особам.

Із березня 2018 року цим особам та їхнім захисникам відкрили доступ до матеріалів слідства. Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні 2018 року Міністерство оборони звернулося з позовом до Львівського бронетанкового заводу про стягнення на суму 5,4 мільйони гривень.