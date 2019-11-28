НАБУ завершило расследование о хищениях в "Укроборонпроме"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по делу о хищении 1,68 млн гривен государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" (ГП "КБ "АО"), которое входит в состав "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что 26 ноября подозреваемому бывшему руководителю предприятия открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Как установило следствие, в 2015 году руководитель ГП "КБ "АО", злоупотребляя своим служебным положением организовал с нарушением определенной процедуры закупку оборудования по существенно завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен 1,68 млн грн убытков", - сообщили в НАБУ.

Подозреваемый с октября 2019 года скрывался от следствия и был объявлен в розыск. 25 ноября он был задержан. 27 ноября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 153 тыс. грн.

Напомним, экс-директору "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" сообщили о подозрении в октябре 2018 года. Изначально его подозревали в растрате 1,4 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.