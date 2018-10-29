Директор госпредприятия "Артиллерийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн гривен

Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы

Директор госпредприятия “Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" подозревается в растрате 1,4 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник, по данным следствия, организовал в 2015 году приобретение у частного предприятия оборудования по завышенной стоимости. Действия чиновника привели к растрате 1,4 млн гривен госсредств.

В настоящее время чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что указанное предприятие занимается производством оружия и боеприпасов.

По информации, размещенной на сайте предприятия, и.о. гендиректора предприятия является Андрей Нестреляй.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура направила в суд дело мэра Ужгорода Богдана Андреева, обвиняемого в растрате 6,5 млн гривен.

Кроме того, сообщалось, что правоохранители разоблачили руководство "Укравтодора" в присвоении 30 млн гривен госсредств.