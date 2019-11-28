НАБУ завершило розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування у справі про розкрадання 1,68 млн гривень державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" (ДП "КБ "АТ"), яке входить до складу "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що 26 листопада підозрюваному колишньому керівнику підприємства відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта у Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

"Як встановило слідство, в 2015 році керівник ДП "КБ "АТ", зловживаючи своїм службовим становищем організував з порушенням певної процедури закупівлю обладнання за суттєво завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано 1,68 млн грн збитків", - повідомили в НАБУ.

Підозрюваний з жовтня 2019 року переховувався від слідства і був оголошений в розшук. 25 листопада він був затриманий. 27 листопада підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 153 тис. грн.

Нагадаємо, екс-директору "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" повідомили про підозру у жовтні 2018 року. Спочатку його підозрювали в розтраті 1,4 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру внесення недостовірних відомостей в декларації. Букін не задекларував в 2016 році дві квартири вартістю понад 3 млн грн і автомобілі вартістю 10 млн грн.