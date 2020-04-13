НАБУ завершило расследование по делу о растрате в Бердянском морпорте

Руководство морпорта подозревают растрате 2,5 млн гривен
Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование по делу о нанесении ущерба в размере около 2,5 млн гривен руководством Бердянского морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Сообщается, что 10 апреля материалы дела были открыты для ознакомления обвиняемым и стороне защиты перед направлением обвинительного акта в суд. Среди подозреваемых:
"Указанные лица в течение 2018-2019 годов организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании деньги за непоставки оборудования. В результате интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - сообщили в НАБУ.
Напомним, в конце февраля НАБУ сообщило о подозрении руководству Бердянского порта в растрате 2,5 млн гривен. Впоследствии Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил начальника Бердянского филиала "Администрации морских портов Украины" от занимаемой должности до 26 апреля.
Также РБК-Украина писало, что ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морского порта. Должностные лица довели Бердянский морпорт до банкротства злоупотреблением властью.