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НАБУ завершило расследование по делу о растрате в Бердянском морпорте

Новости » Общество     13.04.2020 - 16:46
НАБУ завершило расследование по делу о растрате в Бердянском морпорте
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководство морпорта подозревают растрате 2,5 млн гривен

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование по делу о нанесении ущерба в размере около 2,5 млн гривен руководством Бердянского морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что 10 апреля материалы дела были открыты для ознакомления обвиняемым и стороне защиты перед направлением обвинительного акта в суд. Среди подозреваемых:

  • начальник администрации Бердянского филиала ГП АМПУ (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
  • заместитель начальника Бердянского филиала ГП АМПУ (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
  • инженер Бердянского филиала ГП АМПУ (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
  • экс-руководитель коммерческой компании (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Указанные лица в течение 2018-2019 годов организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании деньги за непоставки оборудования. В результате интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в конце февраля НАБУ сообщило о подозрении руководству Бердянского порта в растрате 2,5 млн гривен. Впоследствии Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил начальника Бердянского филиала "Администрации морских портов Украины" от занимаемой должности до 26 апреля.

Также РБК-Украина писало, что ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морского порта. Должностные лица довели Бердянский морпорт до банкротства злоупотреблением властью.

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