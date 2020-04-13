НАБУ завершило розслідування у справі про розтрату в Бердянському морпорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівництво морпорту підозрюють у розтраті 2,5 млн гривень

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування у справі про нанесення збитку в розмірі близько 2,5 млн гривень керівництвом Бердянського морського порту. Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Повідомляється, що 10 квітня матеріали справи були відкриті для ознайомлення обвинуваченим і стороні захисту перед направленням обвинувального акта до суду. Серед підозрюваних:

начальник адміністрації Бердянської філії ДП АМПУ (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України);

заступник начальника Бердянської філії ДП АМПУ (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України);

інженер Бердянської філії ДП АМПУ (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України);

екс-керівник комерційної компанії (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

"Зазначені особи протягом 2018-2019 років організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційної компанії гроші за непоставки обладнання. В результаті інтересам держави завдано шкоди на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, в кінці лютого НАБУ повідомило про підозру керівництву Бердянського порту в розтраті 2,5 млн гривень. Згодом Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив начальника Бердянської філії "Адміністрації морських портів України" від займаної посади до 26 квітня.

Також РБК-Україна писало, що ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування банкрутства Бердянського морського порту. Посадові особи довели Бердянський морпорт до банкрутства зловживанням владою.