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Суд продолжает исследовать доказательства по делу Омеляна

Новости » Политика     12.12.2019 - 20:43
Суд продолжает исследовать доказательства по делу Омеляна
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина/Виталий Носач)

Следующее заседание состоится в январе

В Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств по делу об обвинении бывшего Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларации недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, по результатам заседания, которое состоялось 12 декабря 2019 года, исследовано почти два тома доказательств. В целом же в деле уже исследовано почти 20 из 29 томов материалов, заявленных стороной обвинения. Следующее заседание запланировано на 24 января 2020 года.

Напомним, бывший глава Министерства обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно. Действия экс-министра квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины.

Напомним, в Соломянском районном суде города Киева 27 мая прокурор САП объявил обвинительный акт в деле о недостоверное декларирование информации Владимиром Омеляном. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 года, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму свыше 3 млн гривен и 8 млн гривен.

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