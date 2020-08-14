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НАБУ завершило розслідування у справі Омеляна

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 17:39
НАБУ завершило розслідування у справі Омеляна
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Матеріали справи відкрили стороні захисту перед направленням до суду

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування відносно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його підозрюють в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Зараз матеріали справи відкриті для ознайомлення Омеляну та його захист. Після цього обвинувальний акт буде направлено в суд.

Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ч. ст 2.211 Кримінального кодексу України (видання службовою особою нормативно-правового акта, зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

"За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час, один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення всіх портових зборів", - повідомили в НАБУ.

У підсумку рішення екс-міністра призвело до ненадходження до держбюджету 30,4 млн гривень.

Нагадаємо, 19 червня Володимиру Омеляну вручили підозру у незаконних діях, через які бюджет недоотримав 30,5 млн гривень.

В кінці червня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід, відпусти під особисте зобов'язання.

Зазначимо, що це друга справа щодо Омеляна, зараз в ВАКС знаходиться звинувачення в недостовірний декларуванні на 11 млн гривень.

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