НАБУ завершило расследование по делу Крючкова

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о хищении средств "Запорожьеоблэнерго" экс-главой правления ХК "Энергомережа" Дмитрием Крючковым и экс-и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" Игорем Корниленковым. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По сообщению, Крючков и Корниленков организовали схему, которая действовала на протяжении 2014-2015 годов, и в результате которой завладели 346,22 млн грн компании "Запорожьеоблэнерго".

"Потребители вместо того чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику "Энергосети". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком. Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для "Энергосети" более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для "Запорожьеоблэнерго" 1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн", - говорится в сообщении.

Материалы следствия были предоставлены подозреваемым и их защитникам 23 августа перед составлением обвинительного акта и направления в суд.

Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей и экстрадирован в Украину в апреле этого года. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

По сообщению НАБУ, второй подозреваемый Корниленков до сих пор находится в розыске. По данным следствия он находится на территории Российской Федерации.



