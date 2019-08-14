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Суд снял браслет с Крючкова

Новости » Политика    14.08.2019 - 11:06
Суд снял браслет с Крючкова
Фото: суд по Крючкову (РБК-Украина)

Суд продлил действие остальных его обязанностей до 29 августа

Суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго". Такое решение 25 июля принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Сергей Коробенко, сообщает "Слово и Дело".

Отметим, что прокурор САП просил суд продлить действие обязанностей Крючкова еще на два месяца. Судья Коробенко его удовлетворил частично.

Так, он продлил действие таких обязанностей до 29 августа: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение документы, предоставляющие право для выезда за границу. В то же время, судья снял с экс-нардепа электронный браслет.

Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко. 15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

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