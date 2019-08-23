НАБУ завершило розслідування у справі Крючкова

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про розкраданню коштів "Запоріжжяобленерго" екс-головою правління ХК "Энергомережа" Дмитром Крючковим і екс-в.о. генерального директора ВАТ "Запоріжжяобленерго" Ігорем Корніленковим. Про це повідомляє пресс-служба НАБУ.

За повідомленням, Крючков і Корниленков організували схему, яка діяла протягом 2014-2015 років, і в результаті якої заволоділи 346,22 млн грн компанії "Запоріжжяобленерго".

"Споживачі замість того, щоб платити за електричну енергію фактичне постачальнику - "Запоріжжяобленерго" (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику "Енергомережі". А вже посередник повинен був розрахуватися з енергопостачальником. Однак, за результатами такого посередництва споживачі сплатили для "Енергомережі" більш 196,82 млн грн, а той в свою чергу переказало для "Запоріжжяобленерго" 1,7 млн грн - замість очікуваних 346,22 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Матеріали слідства були надані підозрюваним і їх захисникам 23 серпня перед складанням обвинувального акта і направлення до суду.

Нагадаємо, Крючков був затриманий в Німеччині за запитом українських правоохоронців і екстрадований в Україну у квітні цього року. Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку та його соратнику нардепу Ігорю Кононенко.

За повідомленням НАБУ, другий підозрюваний Корниленков досі перебуває у розшуку. За даними слідства він перебуває на території Російської Федерації.