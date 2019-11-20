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НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа о хищении в УЗ

Новости » Общество     20.11.2019 - 16:26
НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа о хищении в УЗ
Фото: Валерий Ищенко (zik.ua)

Валерия Ищенко подозревают в хищении 20 млн гривен и покушении на 44 млн гривен "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по делу экс-народного депутата Украины Валерия Ищенко, которого подозревают в хищении средств "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что 20 ноября подозреваемым и их защитникам открыли материалы следствия для ознакомления.

"Национальное бюро и САП завершили расследование неправомерных действий народного депутата Украины VII-VIII созыва, его финансового советника и бывшего внештатного советника главы Администрации президента Украины (2015-2016 гг.), нанесших 20 млн грн убытков ГП "Укрзализнычпостач" (с декабря 2015 года - филиал АО "Укрзализныця") и покушения на завладение еще 44 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Напомним, 3 октября НАБУ сообщило о подозрении Валерию Ищенко. 7 октября по ходатайству НАБУ Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по делу о хищении средств УЗ. Позже ВАКС наложил арест на имущество Валерия Ищенко.

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