НАБУ подозревает трех чиновников в участии в коррупционной схеме "Укрзализныци"

Иллюстративное фото (uz.gov.ua)

Двое директоров и бухгалтер коммерческих компаний подозреваются в отчуждении 20 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили трем должностным лицам коммерческих компаний о подозрении в участии в коррупционной схеме на ПАО "Укрзализныця". Об этом передает пресс-служба НАБУ.

В незаконном отчуждении 20 млн гривен в результате деятельности схемы НАБУ подозревает двух директоров и бухгалтера компаний. Известно, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему еще летом 2016 года.

Она состояла в следующем: госпредприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" в течение 2014-2016 годов закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных.

"Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, в дальнейшем исполнявшим обязанности директора "Управления...". В результате "Укрзализныця" незаконно переплатила более 13 млн гривен", - сообщили в НАБУ.

Один из руководителей этих компаний признал свою вину и в 2017 заключил сделку со следствием. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этой сделки, вступил в законную силу и предусматривал конфискацию в доход государства 20 млн гривен.

Следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Речь шла о 20 млн гривен. Судами арест был наложен. Однако представители компаний провели отчуждение арестованных средств в пользу третьих лиц.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП узнали от Государственной исполнительной службы о невозможности исполнения приговора суда в части конфискации в пользу государственного бюджета Украины средств по причине их отсутствия на счетах предприятий", - добавили в НАБУ.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук недавно обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррупции.