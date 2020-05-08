НАБУ завершило расследование аферы с квартирами для Нацгвардии

Материалы открыты для ознакомления стороне защиты
Правоохранители завершили расследование по делу о завладении имуществом ГУ Национальной гвардии Украины на 81,64 миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Сообщается, что на данный момент материалы дела открыты для ознакомления семерым подозреваемым, среди которых:
Также отмечается, что действия оценщика выделено в отдельное производство, ему сообщено о завершении следствия и предоставлен доступ к материалам дела 7 мая. Действия оценщика квалифицированы по ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч 1 ст. 396 УК Украины.
Отметим, нардеп Максим Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.